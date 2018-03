Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória em noite romântica

Treinador do Benfica assiste a concerto de Miguel Gameiro com a mulher.

06:00

Rui Vitória aproveitou a noite de quinta-feira para descontrair com a mulher, Sandra Barata. O casal foi até ao Casino Estoril e assistiu a um concerto de Miguel Gameiro.



Por ser o Dia Internacional da Mulher, estas mereceram destaque. Além de ter apresentado temas do seu novo álbum, intitulado ‘Maria’, o artista teve duetos com Mariza e Mafalda Veiga, entre outras. A apresentadora Fátima Lopes também foi uma das figuras do espetáculo, já que declamou um poema.



O treinador do Benfica e a sua companheira mostraram-se divertidos durante todo o concerto, que assistiram a partir da primeira fila do Salão Preto e Prata. Sandra provou, assim, estar recuperada do problema de saúde que a levou a ficar internada recentemente.



Nesta noite romântica e sem os filhos, o casal preferiu não falar com os jornalistas que estavam presentes.