Ryanair admite ter recorrido a voluntários e tripulação estrangeira durante a greve

Companhia irlandesa lamentou que alguns trabalhadores tenham sido alvo de mensagens intimidatórias e 'posts' nas redes sociais.

Por Lusa | 14:42

A Ryanair admitiu este domingo ter recorrido a voluntários e a tripulação estrangeira durante a greve dos tripulantes portugueses, de acordo com um memorando enviado aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

"Agradecemos a todos os que trabalharam na última quinta-feira, o vosso apoio é muito apreciado. Durante a greve portuguesa, muitas das nossas tripulações chamadas ao dever, juntamente com alguns voluntários extra e rotações vindas de bases não portuguesas, [fizeram] com que provocássemos apenas pequenas perturbações nos nossos voos e aos clientes", lê-se no documento.

A companhia irlandesa lamentou ainda que alguns trabalhadores tenham sido alvo de mensagens intimidatórias e 'posts' nas redes sociais.