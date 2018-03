SAD axadrezada solidária com Vagner

Boavista lamenta insinuações sobre o guarda-redes a propósito de um alegado aliciamento a facilitar vitória do FC Porto.

18:07

O Boavista reagiu à notícia sobre o, mostrando-se ao lado do seu futebolista, que recebeu "inequívoca confiança" da parte da SAD."O Conselho de Administração da Boavista F.C., Futebol, SAD não pode deixar de se manifestar sobre as insinuações, ao que sabemos sem qualquer tipo de prova e como tal até ao momento sem base credível de sustentação, que visam o nosso guarda-redes Vagner Silva, após o jogo de sábado passado, para a Liga NOS, disputado com o F.C. Porto, SAD, no Estádio do Dragão.Lamentando-as profundamente e com a consciência de que traçam um caminho que, a exemplo do sucedido sucessivamente nos diversos jogos em que são intervenientes directos ou indirectos os chamados grandes, em nada beneficia o futebol, o CA desta Sociedade está solidário com o jogador, no qual tem inequívoca confiança, tal como sucede com todos os atletas que integram o plantel.Para não aumentar o ruído nem alimentar mais publicamente questões com as quais esta SAD nada tem a ver, e que, infelizmente, já são recorrentes no futebol nacional, tendo sempre os mesmos como protagonistas, não mais nos pronunciaremos sobre as mesmas, a não ser, se necessário, nos locais próprios e de forma incisiva e adequada contra todos os que coloquem em causa a dignidade e honorabilidade desta SAD ou de quem a sirva.Porto, 19 de Março de 2018O Conselho de Administraçãoda Boavista F.C., Futebol, SAD"