Denúncia anónima acusa guarda-redes de receber 150 mil euros.

15:27

O Ministério Público recebeu uma queixa anónima a denunciar um alegado aliciamento a Vagner, guarda-redes do Boavista. Segundo apurou o Record, a participação refere o recebimento aproximado de 150 mil euros em dinheiro, denunciando o empresário Pedro Pinho como o autor do alegado aliciamento.



