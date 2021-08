Sindicato dos Jornalistas repudia atraso no pagamento a colaboradores do grupo Global Media

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) repudiou esta quarta-feira o atraso no pagamento dos salários a centenas de colaboradores independentes da Global Media, lamentando ainda que o grupo não responda aos pedidos de reunião."O SJ repudia que até hoje, 11 de agosto, centenas de colaboradores dos diversos títulos do Global Media Group (GMG) estejam sem receber o pagamento pelo trabalho realizado durante o mês de junho", lê-se numa nota publicada no site da estrutura sindical.

Os jornalistas em causa, que colaboram, entre outros, com o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo, TSF e revista Evasões, estão a receber, há mais de dois anos, o seu salário depois do dia 11.

De acordo com o SJ, o grupo também não justificou o atraso ou indicou quando é que os salários vão ser pagos.

A maioria destes colaboradores é paga à peça, enquanto outros estão em regime de avença.

Em 17 de julho, o sindicato pediu uma reunião com a administração do GMG, mas ainda não obteve resposta. No mesmo sentido, um grupo destes jornalistas solicitou um pedido de reunião ao administrador Marco Galinha e também não obteve resposta.

"O SJ lamenta que o GMG ignore desta forma continuada as centenas de jornalistas que contribuem diariamente com o seu trabalho para cada um dos títulos. São trabalhadores que vivem já diariamente na precariedade, a maioria sem um valor de rendimento fixo e que veem a situação agravada, sobretudo, num mês em que muitos estão sujeitos ao pagamento de IVA", vincou.