Só na última semana morreram 238 pessoas devido ao calor extremo

Segundo um comunicado da Direção-Geral da Saúde, desde o dia 6 de julho que se registou um aumento no valor das temperaturas em todo o País, o que acabou por coincidir com um aumento na mortalidade. Entre 7 e 13 de julho quase todo o País esteve sob aviso vermelho de tempo quente, o mais elevado na escala de avisos.As elevadas temperaturas do ar tiveram impacto na saúde da população portuguesa, quer por desidratação, quer por insolação ou descompensação de doenças crónicas, o que resultou num aumento do número de mortos durante a última semana."Entre os dias 7 e 13 de julho de 2022, inclusive, observou-se excesso de mortalidade em Portugal (continente e ilhas), correspondendo a um total de 238 óbitos", informa a DGS.

"Neste caso concreto, este excesso pode ser atribuído à onda de calor. De facto, temos tido nos últimos dias temperaturas extremas muito elevadas, quer as máximas, quer as mínimas, e por um período bastante prolongado", disse a diretora-geral da Saúde à agência Lusa.

Segundo Graça Freitas, quando se analisa a mortalidade observada num determinado período com a mortalidade que seria esperada se não houvesse essa onda, há mais óbitos, o que "não quer dizer que essas mortes fossem evitáveis".