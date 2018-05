Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sofia Arruda casou na Ericeira

A atriz chegou a cavalo à quinta onde o enlace decorreu.

09:32

Sofia Arruda casou pelo civil, este sábado, na Quinta do Roseiral, na Ericeira.



A atriz chegou a cavalo e foi acompanhada pelos pais até ao local onde, o noivo, David Amaro, a esperava.



Debaixo de aplausos e com o chão repleto de flores, a atriz caminhou até à tenda onde assinou o registo.



A felicidade na cara dos noivos era visível.



Naquele que foi um dos dias mais especiais para a atriz, Sofia Arruda contou com a presença de familiares, amigos e colegas de profissão.