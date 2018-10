Atriz mostrou, nas redes sociais, os efeitos do ataque ao seu automóvel.

01:30

Sofia Ribeiro não quis acreditar quando, na manhã desta terça-feira, chegou ao seu automóvel e o encontrou com os vidros partidos. O assalto ao veículo aconteceu durante a madrugada, mas a atriz só deu conta do incidente horas depois, quando se preparava para se dirigir para as gravações da novela ‘A Teia’, da TVI.