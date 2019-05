Surto de peste suína chega a Hong Kong, autoridades vão abater 6.000 porcos

As autoridades de Hong Kong preparam-se para abater 6.000 porcos, depois de terem detetado o primeiro caso de pesta suína africana no território, num matadouro perto da fronteira com a China, foi hoje noticiado.

"Todos os porcos no matadouro em questão serão abatidos a fim de reduzir o risco de propagação do vírus", declarou esta sexta-feira a a secretária para a Alimentação e Saúde daquela região, Sophia Chan, citada por agências internacionais.

Segundo a responsável, o porco contaminado foi importado da província chinesa de Guangdong, no sul da China.