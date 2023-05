Suspeito de matar e desmembrar homem no Cadaval fica em prisão preventiva

Luís Lopes, o suspeito de matar e desmembrar um homem no Cadaval, vai ficar em prisão preventiva, foi este sábado decidido no tribunal de Alenquer.O homem foi detido esta sexta-feira depois de ser ouvido pelas autoridades. Na origem do crime estarão questões passionais.Luís Lopes e Valdene Mendes partilhavam casa e a vítima terá negado envolver-se sexualmente com o agressor Na terça-feira foi encontrado um saco com algumas partes do corpo de Valdene Mendes. No dia seguinte, foi descoberto outro saco com as pernas e mãos. A cabeça da vítima continua em parte incerta.