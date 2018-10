Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taça de açaí e mistura de granola com mel no Chef Tapioca

No espaço, aberto no Porto e em Matosinhos, há várias especialidades.

Por Nelson Rodrigues | 20:02

O açaí é um fruto da Amazónia, brasil, e é considerado um superalimento pelas propriedades que tem a nível energético e antioxidante.



No Chef Tapioca, aberto na praceta Manuel Carlos Seabra, em Matosinhos, ou na avenida Marechal Gomes da Costa, no Porto, é possível provar uma especialidade de açaí na tigela.



O prato é confecionado com açaí e xarope de guaraná, iogurte grego natural, banana morango, mel e granola. Este preparado custa 4,50 €. Mas, tal como o nome indica, no Chef Tapioca outra da especialidade é mesmo... a tapioca.



Todos os dias é preparada a goma de tapioca a partir da hidratação do polvilho doce (farinha de mandioca). O objetivo é ficar fresca e suculenta.



Para confecionar a tapioca é espalhada a goma pela sertã previamente aquecida, usando uma peneira. Em seguida, e no caso da tapioca mais simples, é colocado o tomate cortado em cubos, o queijo ralado e os orégãos.



Tudo é temperado. Além das tapiocas salgadas há também doces.



O espaço oferece ainda sumos naturais.