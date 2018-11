Terminada reedição integral da obra de José Saramago que fica disponível na quinta-feira

Por Lusa | 13:42

A reedição de toda a obra de José Saramago (1922-2010) fica completa na quinta-feira, com a publicação de "O ano de 1993" e "O conto da ilha desconhecida", anunciou hoje a Porto Editora.

A reedição da obra foi iniciada em 2014, data em que os livros do escritor, Nobel da Literatura em 1998, passaram a ser publicados pela Porto Editora, com um novo 'design', que aposta nos títulos das obras impressos nas capas, com caligrafias de diferentes personalidades da área cultural da lusofonia, como Chico Buarque, a quem coube "Ensaio sobre a cegueira", Mia Couto, "Levantado do chão", ou Lídia Jorge, "O Homem duplicado".

A capa da reedição de "O ano de 1993" conta com a colaboração caligráfica de José Manuel Mendes, e, a de "O Conto da ilha desconhecida", de António Mega Ferreira.