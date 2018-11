Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tony Carreira despede-se dos fãs em concerto onde até Dolores quis marcar presença

Cantor deu um dos últimos concertos antes de fazer uma pausa na carreira.

15:27

Tony Carreira deu esta sexta-feira o penúltimo concerto na Altice Arena antes da anunciada pausa, por tempo indeterminado, na carreira.



No espetáculo desta sexta-feira nem Dolores Aveiro quis faltar e mostrou-se entusiasmada com os sucessos de Tony.



O cantor reviveu grandes sucessos da sua carreira, que soma já 20 anos, ao lado dos filhos com quem também cantou.



"Já são 20 anos de muitos discos e de muitas digressões. Por todo o respeito que tenho pela música e pelo meu público, não quero cair na rotina", afirmou em entrevista ao CM.



"Tenho muitas saudades de estar mais com os meus pais, por exemplo. Por mais esforços que tenha feito para os acompanhar, gostava de os ver mais", fez saber.