Tony Carreira: “Por respeito à música não quero cair na rotina”

Últimos concertos este sábado em Guimarães e dias 16 e 17 na Altice Arena, em Lisboa.

Por Ângela Gonçalves Marques | 01:30

Tony Carreira sobe este sábado ao palco no Multiusos de Guimarães para o primeiro de três espetáculos que marcam o final das comemorações dos 30 anos de carreira. Seguem-se duas noites, 16 e 17 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa. Depois o cantor vai parar por uns tempos.



Sem data de regresso, Tony faz uma pausa na vida artística. Quer dedicar-se à família e perceber quais os passos que se seguem enquanto músico.



"Já são 20 anos de muitos discos e de muitas digressões. Para fazer um próximo trabalho, se ele existir, com calma, preciso de tempo para não me repetir, para ver o que me apetece gravar, onde, com quem… Pelo respeito que tenho pela música e pelo meu público, não quero cair na rotina", explica o cantor.



"Escolhi este momento porque acho que é uma boa altura para o público tirar férias de mim. Considero a relação com o público como um casal e está na altura de darmos um tempo", acrescenta.



Após o espetáculo de dia 17 na Altice Arena, sala por onde já passou 19 vezes em quinze anos, Tony deixa de lado o artista para voltar a ser António Manuel Antunes.



"Tenho muitas saudades de estar mais com os meus pais. Até final do ano, a minha vida será tranquila por aqui. A seguir posso ir uns tempos para fora, mas ainda não sei para onde. Nunca fiz planos a longo prazo."



Quanto à série de três concertos que este sábado se iniciam garante: "Estamos a fazer de tudo para que sejam os melhores concertos de sempre".