Cantor português almoçou no restaurante O Pescador, em Palmela, e contou com a presença de vários amigos de longa data.

08:55

Toy fez 56 anos no domingo passado, dia 10, mas a festa realizou-se ontem num almoço com vários amigos e familiares, no restaurante O Pescador, em Palmela.O cantor, que chegou a Portugal recentemente, depois de ter estado nos Estados Unidos, no Canadá e em Cuba, mostrou-se sempre muito animado, revelando, mais uma vez, o seu lado mais divertido.