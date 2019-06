Trump promete "acordo fenomenal" com Reino Unido após o 'Brexit'

O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu esta terça-feira um "acordo fenomenal" com o Reino Unido após o 'Brexit', durante uma conferência de imprensa em Londres após um almoço de trabalho com a primeira-ministra britânica, Theresa May.

"Agora que o Reino Unido está a preparar-se para sair da União Europeia, os Estados Unidos estão empenhados em fazer um acordo comercial fenomenal entre os EUA e o Reino Unido. Há um tremendo potencial nesse acordo comercial. Eu digo provavelmente duas ou até três vezes o que estamos a fazer agora. Tremendo potencial", disse.

O 'Brexit' continua num impasse devido à falta de um consenso no parlamento em redor de um acordo de saída da União Europeia, pelo que foi adiado para além da data prevista de 29 de março, para 31 de outubro.