Venezuela: Assembleia Constituinte levanta imunidade parlamentar a Juan Guaidó

Por Lusa | 03:32

A Assembleia Constituinte venezuelana (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime) aprovou terça-feira um decreto que levanta a imunidade parlamentar do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

O decreto autoriza ainda o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) a continuar o julgamento contra Juan Guaidó, por alegadamente violar a Constituição ao autoproclamar-se Presidente interino da Venezuela e por desrespeitar, em fevereiro último, uma proibição de saída do país ditada por aquele órgão.

"Que continuem as investigações necessárias e julgamentos necessários, que haja justiça no país, a justiça que será garantia da paz no país", disse o presidente da AC, Diosdado Cabello (tido como o segundo homem mais forte do 'chavismo' depois de Nicolás Maduro), ao ler uma carta do STJ na qual se pedia que fosse levantada a imunidade parlamentar a Juan Guaidó.