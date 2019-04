Venezuela: Guaidó acusa Governo de impedi-lo de chegar a manifestação

Por Lusa | 03:02

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó acusou, no domingo, o Governo venezuelano de ter bloqueado estradas para impedi-lo de chegar a uma manifestação no estado Lara, oeste do país.

"A ditadura bloqueou estradas, hoje [domingo] a ditadura não nos permite chegar a Barquisimeto (...) eles tentaram deter-nos, tentaram nos assediar hoje [domingo], mas não se preocupem, estamos bem, somos fortes", disse o líder da oposição, num áudio enviado ao jornalistas.

Guaidó não especificou de que forma é que foi impedido de chegar à cidade de Barquisimeto, capital de Lara, onde se reuniam milhares de pessoas que esperavam vê-lo.