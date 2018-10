Venezuela: Nicolás Maduro inaugurou a primeira fábrica de Coltan

Por Lusa | 04:47

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, inaugurou quinta-feira a primeira fábrica venezuelana de Coltan, um mineral chamado de "ouro azul", composto por columbita e tantalita que se usa para componentes de micro-eletrónica, telecomunicações e na indústria aeroespacial.

"Hoje inauguramos, no coração do Arco Mineiro do Orinoco (sudeste do país), a primeira fábrica de concentração de Coltan, que gerará quase 7,8 milhões de euros diários de ingressos à nação", disse o próprio numa reunião do seu gabinete económico, transmitida pela televisão estatal venezuelana.

A nova fábrica, que teve um investimento de 6,94 milhões de euros, está situada em Cidade Piar, no Estado venezuelano de Bolívar e deverá processar 160 toneladas diárias de Coltan.