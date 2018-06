Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vila Pouca de Aguiar é porta de entrada para Alto Tâmega

Concelho com motivos de visita classificados como monumentos de interesse nacional.

Por Patrícia Moura Pinto | 19:18

A 33 quilómetros de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar é um tesouro encaixado entre as serras do Alvão e da Padrela, caracterizando-se como uma porta de entrada para a região do Alto Tâmega.



Quem procura Vila Pouca de Aguiar encontra uma natureza genuína, uma cultura e gastronomia inesquecíveis, além de beneficiar de assinaláveis acessos rodoviários. Os locais únicos, as paisagens retemperadoras, alojamentos hospitaleiros e tradições vivas definem os 13 187 habitantes aguiarenses.



Inserindo-se numa das regiões de relevo mais elevado de Portugal, neste concelho destacam-se planaltos com vales encaixados. É neste contexto que os visitantes podem descobrir o deslumbrante Complexo Mineiro de Tresminas. Esta herança geológica foi uma das mais importantes explorações de ouro do Império Romano.



A composição mineira obteve, em 2012, a classificação de Monumento de Interesse Público. Atualmente, os trilhos sinalizados possibilitam a visita interpretada a esta mina pública romana, desde a perspetiva global a partir de miradouros sobre as cortas até à incursão nas galerias subterrâneas ou a perceção de uma forma geral no Centro Interpretativo de Tresminas.



A par das minas de ouro, na freguesia de Bornes de Aguiar, o descanso e a saúde podem ser equilibrados no Parque Termal de Pedras Salgadas. Com uma fauna e flora característica, ao longo de 20 hectares pode-se desfrutar de um microclima favorável, que realça todo o potencial da natureza.



Por entre o valioso património edificado destaca-se o Balneário Termal (renascido pelas mãos do arquiteto Siza Vieira), o antigo Casino e as várias fontes termais. É neste local que tem origem a premiada Água das Pedras, que aqui pode ser provada exatamente como brota da fonte.



Ainda na mesma freguesia, o contacto com o ar puro das serras pode ser conectado com a energia de belos cavalos, no Centro Hípico de Pedras Salgadas. Num espaço que foi intervencionado com dois milhões de euros, o recinto desportivo contempla um picadeiro, 32 boxes, bancadas com áreas sociais, casa do tratador, armazém e outras infraestruturas.



Para quem sente curiosidade pelos antepassados, Vila Pouca de Aguiar conquista os apreciadores de história através do Castelo de Aguiar, um monumento nacional.



História está ‘guardada’ no Museu Padre José Rodrigues

Vila Pouca de Aguiar fundou na antiga Casa do Condado o Museu Municipal Padre José Rafael Rodrigues, onde o espectador entra numa viagem pelo passado deste território, pautada, simultaneamente, pelo contato com as pré-existências do edifício.