Vinhos Vintage 2016 com nota máxima

Rasgados elogios de crítico norte-americano fizeram disparar a procura.

O ideal, garante, é bebê-lo a partir de 2025. O Fonseca Vintage 2016 conquistou 98 pontos, classificado como um vinho "impressionante", o Croft Vintage 2016 mereceu 97 pontos.



A qualidade contrasta com as quantidades limitadas - a Taylor’s teve uma tiragem de 74 400 garrafas, a Fonseca 58 800 e a Croft apenas 36 600.



Vinhos nas praias

Vinhos do tejo nas praias é uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo que tem como objetivo promover os vinhos, em especial os de Almeirim. Da Nazaré a Montegordo, a ação percorre 14 praias até 15 de agosto.



A Caravana do Tejo leva na bagagem vinhos de quatro produtores, que em comum têm a localização, o concelho de Almeirim. São eles a Adega de Almeirim, a Falua, a Fiuza e a Quinta de Alorna.



A lista é composta por nove referências, sugestões leves para a época.

Os rasgados elogios da crítica têm vindo a criar uma elevada expectativa em relação aos Vintage 2016 da Taylor’s, Croft e Fonseca e fazem disparar a procura no mercado, antecipando a chegada dos vinhos no outono. Para tal contribuíram as mais recentes pontuações de James Suckling, reputado crítico de vinhos norte-americano. Na sua avaliação destaca a "elevada qualidade", afirmando que este poderá ser um ano lendário para o vinho do Porto.Ao Taylor’s Vintage 2016 atribuiu a pontuação máxima, 100 pontos. O crítico garante que este é o melhor Taylor’s jovem que já provou. Recomenda uma espera mínima de oito anos para ser aberto e mostrar todo o seu potencial.