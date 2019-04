Vítor Baía veste a camisola do canal 11 e torna-se apresentador de televisão

FPF vai lançar um canal de TV e o antigo guarda-redes do FC Porto decidiu abraçar o novo projeto.

15:48

Vítor Baía, vai continuar ligado aos relvados e ao mundo do futebol. O antigo guarda-redes do FC Porto e da seleção portuguesa vestiu a camisola de um novo projeto e fará parte da equipa do canal 11 - estação televisiva a ser lançada, em maio, pela Federação Portuguesa de Futebol."Hoje tenho novidades! Aceitei o convite do Nuno Santos e vou enfrentar um novo desafio. Em breve vestirei a camisola do '11' e apresentarei um programa. A televisão é um mundo que me fascina e acho que nós, os antigos jogadores, temos a responsabilidade de continuar a fazer o melhor pelo futebol. Ser pivô num canal como o '11' vai permitir-me refletir sobre futebol e contar histórias ao lado de pessoas cujas ideias respeito. Em breve partilharei os nomes dos meus colegas nesta nova aventura!", escreveu Vítor Baía nas redes sociais.