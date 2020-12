VW pão-de-forma da Hot Wheels custa mais de 123 mil euros

Acha que os carrinhos Hot Wheels são apenas brinquedos de criança? Então esta notícia é para si. É que há um protótipo da VW pão-de-forma que se transformou num autêntico unicórnio, já que está avaliado em 150 mil dólares, qualquer coisa como 123 mil euros, escreve o "Aquela Máquina".

As primeiras maquetes para este modelo foram construídas com pranchas de surf que saíam pela janela traseira. Mas os responsáveis da Hot Wheels acabaram por redesenhar o carrinho e passaram as pranchas de surf para as laterais. Essa acabou por ser a versão que foi produzida, mas estes protótipos não foram esquecidos.

Nunca foram colocados à venda e só os funcionários da empresa tinham acesso a eles. Mas isso não impediu que tenham mudado de mãos várias vezes nos últimos anos. Dois deles, pintados de rosa, acabaram nas mãos de Bruce Pascal, conhecido colecionador destes carros à escala 1:64. Pascal vendeu um dos exemplares a um amigo e o outro passou a ser a figura central da sua colecção, que soma cerca de 4 mil exemplares Hot Wheels.

Quando não está cedido a museus automóveis para exposições, a VW pão-de-forma rosa, denominada Beach Bomb, está no museu pessoal de Bruce Pascal, em Maryland, nos Estados Unidos da América.

Questionado sobre o valor desta preciosidade, Pascal não tem dúvidas de que vale mais de 100 mil euros: "Não vou dizer quanto paguei por ela, mas posso dizer que o valor actual ronda os 150 mil dólares", mais do que custa um BMW M4 Coupé novo, por exemplo.