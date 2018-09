Esta Volkswagen pão-de-forma é inspirada no Regresso ao Futuro

Veículo de 1967 mantém as linhas do modelo original da marca.

A triologia de regresso ao futuro é uma das mais icónicas da história do cinema e já deu origem a criações automóveis verdadeiramente geniais. O mais frequente é ver exemplares do DeLorean DMC-12 transformados de acordo com as modificações feitas por Doc, mas aquilo que não sabíamos é que também havia carrinhas "pão-de-forma" inspiradas no universo de Marty McFly e Emmett Brown, conta o Aquela Máquina.

Esta Volkswagen Kombi de 1967, restaurada e transformada pela Velocity Motorcars, mantém as linhas do modelo original da marca de Wolfsburgo, mas ganhou vários elementos inspirados em Regresso ao Futuro, a começar pela pintura cinza exterior, a imitar a carroçaria em aço inoxidável escovado, e pelas portas do tipo "asa de gaivota".