Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kalashnikov quer 'disparar' nas estradas. Veja as imagens

Marca conhecida pela construção de material militar vai construir um carro elétrico.

18:05

A Kalashnikov, marca russa conhecida pela construção de material militar - especialmente pela arma AK-47, uma das mais "famosas" no mundo - vai dedicar-se ao desenvolvimento de um carro elétrico.



O protótipo do CV-1 já foi apresentado e o que salta à vista no imediato é o seu "visual" retro, inspirado nos modelos dos anos 70 de estilo soviético.



Quanto a características, o CV-1 vem com 350 quilómetros de autonomia e um motor com 300 cavalos de potência.



"Esta tecnologia vai permitir-nos estar em linha com outros fabricantes de carros elétricos do mundo e competir com eles", afirmou um porta-voz da empresa russa, citado pela agência Sputnik.



Com esta aposta no mercado dos automóveis elétricos, a Kalashnikov pretende concorrer diretamente com a Tesla.