Táxi automático fez teste de estreia em Tóquio

Empresa espera poder lançar modelo já em 2020, altura em que a cidade japonesa receberá os Jogos Olímpicos.

17:21

Um táxi automático completou com sucesso várias viagens pelas ruas de Tóquio, no Japão, sem que se tenha registado algum acidente. A ZMP, empresa que desenvolveu a tecnologia de carros automáticos, e a Hinomaru Kotsu, companhia de táxis japonesa, são os primeiros no mundo a aplicar esta tecnologia em serviços de transporte, conta a SÁBADO.

Uma carrinha mono-volume com sensores realizou quatro viagens completas de ida e volta entre os distritos japoneses Otemachi e Rappongi, perfazendo 5,3 km, de acordo com a Kyodo News, agência de notícias japonesa.

Os passageiros pagavam 11 euros de viagem e destacavam as portas do veículo através de uma aplicação. Para prevenir acidentes, houve sempre um condutor dentro do carro e um assistente.

Kazutaka Tomita, presidente da Hinomaru Kotsu, disse que este teste foi "um passo precioso" para que um dia os carros automáticos estejam à venda. Com os Jogos Olímpicos de 2020 a realizar-se em Tóquio, no Japão, espera-se que esta tecnologia esteja preparada para transportar os atletas e turistas para os pavilhões e estádios desportivos.

Porém, esta não é a única empresa japonesa que está apostar nos carros automáticos. A Toyota e a Uber aliaram-se para desenvolver em conjunto veículos que não precisem de um condutor, e esperam começar os testes na estrada em 2021.



A Nissan, outra fabricante japonesa de automóveis, está a trabalhar com a DeNa, empresa de tecnologia japonesa, para criarem robôs-veículos de fácil condução e já testaram o modelo no início deste ano.