Jovem diz que jogador do Betis lhe “apalpou as mamas”.

Por Rute Lourenço | 01:30

A polémica instalou-se durante esta quarta-feira, com uma jovem a denunciar William Carvalho por assédio. Maria utilizou a sua conta do Twitter para revelar que o jogador do Betis lhe apalpou os seios durante uma noitada na discoteca Dock’s, em Lisboa, na terça-feira.

Clique na imagem para saber mais