Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zhuhai: o paraíso das compras tem muito mais para oferecer

Com Macau e Hong Kong no horizonte, a ‘riviera chinesa’ é um dos principais destinos turísticos do país.

Por Sónia Dias | 19:00

Destino de férias preferido dos chineses, Zhuhai, na província chinesa de Guangdong, junta o melhor de vários mundos.



O estatuto de zona económica especial transforma esta cidade num paraíso das compras, sobretudo para quem procura marcas de luxo (nem todas imitações) a preços acessíveis.



Aqui, os centros comerciais com malas Louis Vuitton contrastam com os mercados de rua que vendem um pouco de tudo, desde roupa a comida (alguma ainda viva!).



Mas Zhuhai é mais que uma cidade cosmopolita que mistura arranha-céus com templos budistas.



O seu nome significa ‘pérola do mar’ e faz alusão à longa costa decorada com palmeiras, que pode ser percorrida através da Estrada dos Amantes, com as luzes dos casinos de Macau no horizonte.



Três destinos ligados pela maior ponte do Mundo

A ponte de Hong Kong - Macau - Zhuhai é a mais extensa ponte marítima do Mundo (55 quilómetros) e custou cerca de 6,5 mil milhões de euros.



O objetivo é facilitar o acesso a partir de Hong Kong aos casinos de Macau - ligando as duas regiões administrativas especiais - e aos mercados e estâncias balneares/termais de Zhuhai.



Aqui, o visitante consegue fugir das compras e azáfama dos centros comerciais e das lojas de rua, refugiando-se nas praias ou nos jardins que deram à cidade o título de melhor sítio para viver na China.



Onde comer e o que fazer

Pechinchas

A cidade de Zhuhai é um paraíso das compras, com centros comerciais onde é possível encontrar as marcas mais luxuosas, na sua maioria imitações de alta qualidade.



Delícias do mar

A pesca mantém-se tradição em Zhuhai, pelo que os restaurantes apostam no peixe e marisco frescos. Lagosta, sapateira, caranguejo e, sobretudo, ostras são algumas das iguarias.



Ficha de Viagem

Como ir

Existem voos a partir de Lisboa para Zhuhai com duas escalas a partir de 600 €. Outubro a abril é a melhor altura para visitar a região, pois a temperatura está mais amena.



Onde ficar

A oferta hoteleira em Zhuhai serve todo o tipo de bolsas. Contudo, vale a pena ficar num hotel com spa, para aproveitar as vantagens das águas termais.