Uma hora, 41 minutos e 42 segundos que mudaram o Mundo

O voo 11 da American Airlines parte do aeroporto internacional de Boston, no estado do Massachusetts, com destino a Los Angeles, na Califórnia, com 14 minutos de atraso. A bordo do Boeing 767 estão 76 passageiros, 11 membros da tripulação e cinco terroristas. Mohamed Atta, apontado como o principal mentor dos ataques, segue no avião com Al Suqami, Alomari e Waleed e Wail Alshehri.