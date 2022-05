46ª Feira do Livro em Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) organiza a 46.ª edição da Feira do Livro de Aveiro na envolvente do ATLAS Aveiro, com inauguração agendada para as 15h30 do dia 20 de maio e que contará com a presença do Presidente Autarquia, Ribau Esteves. No primeiro dia, destaque para a entrevista com a escritora moçambicana Paulina Chiziane, pelas 21h30.





A edição de 2022 estará de portas abertas até 05 de junho, de segunda a quinta-feira, das 15h00 às 20h00, sextas-feiras das 15h00 às 23h00, sábados das 10h00 às 23h00 e domingos das 10h00 às 20h00.





Com um programa constituído por lançamentos de livros, conversas com escritores, tertúlias e dias temáticos, a CMA procura realizar um evento literário de referência nacional, na Região de Aveiro.





Vários "Dias" temáticos





O programa conta ainda com a presença de diversos autores nacionais, muitos de referência e figuras mediáticas, autores da Cidade e Região de Aveiro, e prevê uma vasta programação na área da música e do teatro, com especial destaque para os dias temáticos, destacando-se o Dia da Poesia, o Dia do Autor Aveirense, o Dia do Livro Infantil e o Dia da Saúde e da Alimentação.





Leitores à conversa com autores





Este ano a CMA reitera a aposta numa edição novamente ao ar livre, e que se vai desenrolar na envolvente ao ATLAS Aveiro, onde o público poderá encontrar algumas das últimas novidades da literatura e o célebre Livro do Dia, bem como o Espaço Autores, para poder conversar com os seus autores favoritos ou descobrir novos talentos literários.

Num processo contínuo de crescimento, a Feira contará com representações de livreiros aveirenses, representando as principais editoras nacionais.





Programa de animação





A Feira do Livro apresenta um programa de animação cultural diversificada, com atividades para todos os gostos e para todas as idades. Muitos momentos musicais protagonizados por agentes locais, numa clara aposta no apoio ao setor cultural local.





Destaque para a presença dos seguintes autores nacionais e internacionais e ainda de cantores: a 21 de maio - José Pacheco Pereira, José Milhazes e Mafalda Veiga. A 22 de maio - Rosa Alice Branco e Carlos Vaz Marques, no dia 28 de maio estará presente Mia Couto e Rita RedShoes. A 29 de maio - M G Ferrey e Nuno Nepomuceno e 4 de junho