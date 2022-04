A ambulância doada pela Auditiv já chegou a Kiev.

Já está em Kiev a fazer o transporte de doentes a Ambulância doada pela Auditiv. A mesma saiu de Portugal com um objetivo claro, entregar 30 colchões, 30 cobertores térmicos e 30 almofadas às vítimas do conflito na Ucrânia. Depois de entregues, a ambulância foi equipada com material médico de cuidados intensivos e está a ser utilizada, como uma mais valia, no transporte de vítimas entre os hospitais.

A Ação promovida pela marca Auditiv aconteceu na base logística da ASSBSI-EMERGENCY, Associação Humanitária de Busca e Salvamento Internacional, em Santa Iria de Azóia. A campanha solidária contou com o apoio de todos os parceiros Auditiv, Fernando Mendes e Bibá Pitta.

Sendo uma marca solidária, a família Auditiv procura estar sempre presente em momentos de necessidade social.