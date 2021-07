A Cidália Cabeleireiros reforça a sua presença a norte do país!

Desta vez em Guimarães, no Espaço Guimarães, reforçando ainda mais a sua presença a norte. O Grupo já conta com 21 salões, 6 dos quais a norte: Vila Real, Braga, Guimarães, Porto, S. João da Madeira e Coimbra.

"Queremos continuar a levar a nossa expertise e profissionalismo a todos os cantos do país. A nossa expansão deve-se muito à dedicação e empenho das nossas equipas, que, mesmo em tempos conturbados, continuam a desempenhar as suas funções sem igual. Continuaremos a expandirmo-nos e temos mais novidades ainda durante este ano", afirma Jorge Fernandes, Diretor Geral do Grupo.

Além dos salões mencionados a norte, a marca conta também com salões em Lisboa, Sintra, Almada, Barreiro, Coina, Setúbal e Évora.

Cidália Cabeleireiros é uma empresa portuguesa pertencente ao Grupo Cidália Cabeleireiros, a operar há mais de 50 anos no mercado nacional, que conta com 21 salões em todo o país e uma loja online que distribui para todo o território nacional e Ilhas. Nos 21 espaços, a maioria presente em grandes shoppings, estão disponíveis variados serviços de cabeleireiro unissexo, estética, manicura e pedicura.