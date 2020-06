A história da ‘UVA ALVARINHO’ contada aos mais novos

O projeto tem como objetivo tornar as crianças embaixadoras orgulhosas das suas raízes. Numa parceria com o Agrupamento de Escolas de Monção e o Agrupamento de Escolas de Melgaço, e de forma a assinalar o dia de Monção & Melgaço (7 de junho) – uma das regiões do Vinho Verde com maior notoriedade - o Soalheiro, o Clube de Produtores e a Rita Burmester vão contar a história da Alvarinho aos mais novos. A primeira marca de Alvarinho de Melgaço teve a ideia de lançar um livro infantil, para ilustrar e pintar, onde conta a história da Alvarinho: uma uva património de Portugal, com origem em Monção e Melgaço, unida à economia das famílias. Intitulada "ALVARINHO – A HISTÓRIA DE UMA UVA QUE QUERIA SER TERRITÓRIO", a história original foi elaborada pelo Soalheiro Team e contou com a colaboração da produtora, atriz e dramaturga Rita Burmester.





Os alunos, entre o 1º e o 5º ano, do Agrupamento de Escolas de Monção e entre o 1º e o 7º ano, do Agrupamento de Escolas de Melgaço, irão receber os livros, em casa.





A história será explorada com orientação dos professores e os alunos serão depois desafiados a ilustrar e pintar, dando a sua interpretação visual à narrativa. A entrega dos trabalhos será feita até 22 de junho. Posteriormente, será atribuído um prémio por cada ano, em cada agrupamento. Os vencedores irão receber, juntamente com as suas famílias, uma visita ao Soalheiro, onde terão a oportunidade de conhecer as potencialidades do terroir e provar as infusões. Os trabalhos vencedores serão ainda expostos na sala de provas Soalheiro.





O objetivo deste projeto é que os mais novos conheçam melhor e aprendam a respeitar este tesouro que a natureza deu à região: as condições de excelência para produzir alvarinho e ao, mesmo tempo, se tornem embaixadores orgulhosos das suas raízes.





O livro está, também, disponível online na plataforma enoturismo.soalheiro.pt para que todos os que valorizam a cultura local, os territórios, a leitura e a relação de partilha entre pais e filhos possam desfrutar desta história.





Fim de semana especial para celebrar Monção e Melgaço





No fim de semana de 6 e 7 de junho, o Soalheiro desafia todos os que se quiserem juntar a eles a celebrarem esta casta que os apaixona e a desfrutarem de uma proposta de Enoturismo onde será privilegiado o contacto com a natureza e os encantos do terroir de Monção e Melgaço: A origem do Alvarinho. Nesse fim de semana, em todas as visitas será, ainda, oferecido o livro agora lançado em formato papel.





Recorde-se que o dia 7 de junho, é um dia especial, pois assinala a conquista dos produtores da sub-região que viram reconhecida, através da certificação e da atribuição de um selo de garantia, dentro da Região dos Vinhos Verdes, a exclusividade, autenticidade, origem e qualidade dos Alvarinhos produzidos em Monção e Melgaço e a certificação de que a sub-região está na origem desta casta com características distintivas.