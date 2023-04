AGRO “é uma marca do país”

"A AGRO é uma das principais feiras do setor, a nível nacional, e isso está bem demonstrado pela diversidade de expositores que volta a ultrapassar os níveis de 2019, o que revela o dinamismo do setor", afirmou o autarca de Braga, sublinhando que, "apesar dos muitos desafios", o setor agropecuário "vai confrontando-se com muitos desafios, vai resistindo e cumprindo a sua missão nas nossas comunidades".





A contribuir para a evolução do setor está o recurso às novas tecnologias. "É um setor onde tem existido muita inovação, cada vez mais são usadas as tecnologias como otimização de desempenho da produção e isso acaba por ser algo importante para os profissionais do setor", frisou Ricardo Rio, durante a visita pelos mais de 200 expositores que se espalham por uma área de 25 mil metros quadrados, onde provou diversas iguarias e contactou com visitantes que trouxeram calor humano ao primeiro dia da feira.





Carlos Silva, administrador executivo da InvestBraga, mostrou a convicção de que esta pode ser "a melhor AGRO de sempre". "Se o tempo ajudar, vamos conseguir trazer todos os públicos aqui, quer os profissionais, quer o público em geral. Este ano, temos algumas novidades em termos de expositores, de programação e showcookings. Temos muito mais para oferecer ao público em geral", assegurou o responsável.





"Esperamos bater o record de visitantes e ultrapassar as 40 mil visitas. Do ponto de vista programático e de diversidade de expositores, temos uma oferta que vai atrair todos os que aqui se dirigirem", acrescentou o presidente do Município.





A AGRO chega à 55ª edição com os clássicos concursos pecuários e restaurantes de carne com Denominação de Origem Protegida (DOP), que atraem milhares de pessoas, mas também volta a apostar em conferências e seminários que refletem sobre o futuro do setor e, ainda, nos showcookings, com cerca de 30 momentos previstos, orientados por jovens talentos e chefs conceituados.





Entre as novidades, este ano, a feira conta com uma exposição – na zona verde nas traseiras dos restaurantes DOP - de uma máquina única na Península Ibérica, com 35 toneladas. Aos expositores mais tradicionais, desta vez, soma-se o setor das utilidades domésticas e bem-estar, a pensar nas famílias que acorrem em massa à feira. Dos colchões a aparelhos de cozinha, esta é uma nova aposta que diferencia a edição deste ano da feira.





Em relação à área animal, nomeadamente o setor leiteiro, a exposição e concurso da raça Holstein Frísia voltará a ser um dos destaques desta edição. Ao todo, serão mais de 60 vacas em exposição da raça Frísia. Esta edição conta, ainda, com mais oito concursos pecuários com mais de 300 animais em exibição.





Esta quinta-feira, o dia foi preenchido com centenas de crianças do concelho que puderam contactar com o mundo agropecurário e, ainda, ter uma experiência na tenda da Quinta Pedagógica de Braga, que está aberta ao público.





A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte, a AGROTEC, a Forestis, a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Grupo Campicarn e a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes trouxeram reflexões sobre diferentes temas, desde o "Geosimplex 2.0", "Resíduos Zero-Um selo de Futuro", "Inovação e Serviços de Aconselhamento Técnico aos Produtores Florestais", "Bioeconomia em contexto de PEPAC" e "A produção sustentável de bovinos".

Referência no Norte





Esta é uma das mais importantes feiras de agricultura do Noroeste Peninsular, sendo a mais importante feira de agricultura, pecuária e alimentação do Norte de Portugal. É a única feira portuguesa a integrar a Eurasco – European Federation of Agricultural Exhibitions and Show Organizers. A AGRO faz ainda parte das feiras acreditadas pela UFI – The Global Association of the Exhibition Industry, sendo todos os seus dados estatísticos (entradas, metros alugados, número de expositores) devidamente atestados.





Viajar de comboio e autocarro dá descontos





A AGRO quer assumir-se como uma feira cada vez mais sustentável. Dessa forma, nesta edição, a AGRO vai permitir a entrada gratuita de clientes da CP que apresentem o bilhete ou comprovativo de aquisição (portadores do cartão SIGA), com a data de compra no período de 29 de março a 2 de abril. Por outro lado, quem adquiriu o bilhete para a Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação, terá direito a um bilhete promocional de comboio, no valor de dois euros, ida e volta, válido para viagens nos comboios Urbanos do Porto (linhas de Braga, Marco de Canaveses, Guimarães e Aveiro), nos dias do evento. Haverá, ainda, um desconto de 30% nos comboios InterRegionais e Regionais, válido para viagens até 3 de abril.