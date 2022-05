Alegro Montijo celebra Festa da Flor “A uma só voz” com Áurea e coro “Mãos que cantam”

Maio é sinónimo de flores no Montijo. A cidade e o Centro Comercial Alegro Montijo ficam mais alegres e repletos de cor, com a Festa da Flor a inspirar toda a comunidade entre os dias 26 e 29 de maio.





Sob o mote "a uma só voz", o Alegro Montijo, um espaço gerido pela Nhood Portugal, assinala a ocasião com um concerto gratuito da cantora Aurea que conta com uma participação muito especial: o coro de artistas surdos com interpretação em língua gestual portuguesa "Mãos Que Cantam". Este projeto inclusivo pretende mostrar que os surdos devem ser vistos como seres plenos, embora com uma modalidade de expressão biologicamente diferenciada das pessoas que ouvem.









Paralelamente, o Alegro Montijo terá um spot dedicado a este projeto, apoiado por breves vídeos explicativos sobre a forma como é feita a interpretação das músicas pelo coro. Para promover o conhecimento nesta área, o Alegro Montijo irá ter vários vídeos, a explicar como dizer determinadas frases em língua gestual portuguesa, desenvolvidos em parceria com a "professora" Carlota

A festa começa no dia 26 de maio, e no dia 27 de maio pelas 11h00, será realizado o primeiro de três workshops organizados pela Noocity, start-up portuguesa, com o tema "Flores Comestíveis". No mesmo dia, pelas 21h30 na Praça do Moinho, sobe ao palco a cantora Aurea e os artistas surdos "Mãos Que Cantam" que interpretarão um dos temas da solista em língua gestual portuguesa.





Nos dias 28 e 29 maio, estão previstos os workshops "As flores e o papel na biodiversidade" e "O pólen na alimentação" da Noocity, às 15h30 e às 11h00 respetivamente, e as aulas de demonstração de instrumentos musicais dadas pelo Conservatório Regional de Artes de Montijo (CRAM), às 15h00 em ambos os dias.





Do concerto gratuito da Aurea aos spots instagramáveis com arranjos florais, celebremos juntos e a uma só voz!