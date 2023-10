Assembleia da República recebe exposição de produtos tradicionais portugueses certificados

O Presidente da Assembleia da República, Dr. Augusto Santos Silva, inaugurou ontem, 11 outubro, a Exposição de Produtos Tradicionais Certificados organizada pela ACERTIFICA a convite do Deputado Dr. Carlos Brás.

Na sua intervenção, Augusto Santos Silva salientou a importância das artes tradicionais portuguesas na afirmação e na diferenciação dos territórios locais e da cultura popular associada. Reiterou a importância dos processos de certificação na defesa e valorização das comunidades de artesãos e na salvaguarda sua identidade.

Teresa Costa, responsável pela ACERTIFICA, único organismo de certificação de produções artesanais tradicionais (não alimentares) acreditada pelo IPAC, de acordo com Dec. Lei 121/2015, referiu que o universo das 22 produções certificadas atualmente, correspondem a mais de 150 UPA ’s (artesãos) com produção certificada em todo o território nacional. Na última mostra efetuada em 2015 na AR, existiam apenas 5 produções certificadas, pelo que a publicação da lei e o interesse demonstrado pelos Municípios no desenvolvimento da economia local e do emprego associado a este setor de atividade, permitiu o aumento exponencial de produções artesanais certificadas, que atingirá cerca de três dezenas até final de 2024.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de inúmeros representantes das entidades promotoras das produções, nomeadamente Olaria, Figurado e Bordado de Crivo São Miguel da Carreia – Barcelos, Filigrana de Portugal (Gondomar e Póvoa de Lanhoso), a Camisola Poveira - Póvoa de Varzim; Bordado de Tibaldinho - Mangualde, Barro Preto de Olho Marinho – Vila Nova de Poiares, a Louça Preta de Molelos – Tondela, Viola Beiroa e Bordado de Castelo Branco, o Boneco de Estremoz, Renda de Bilros de Peniche; Lenços de Namorados do Minho, Cantarinhas dos Namorados e Bordado de Guimarães, Traje à Vianesa e Bordado de Viana do Castelo, Rendas de Bilros de Vila do Conde, Junça da Beselga – Penedono, Viola Braguesa e Estanhos Artísticos de Bodiosa.

Marcaram ainda presença os responsáveis pelas entidades envolvidas nos processos de certificação, nomeadamente o CEARTE, Associação Portugal à Mão, o Cindor, o IPAC, o INCN – Contrastaria, AIP – FIA, e os responsáveis do Grupo Valor do Tempo, com lojas exclusivas de produtos certificados (Figurado de Barcelos e Filigrana de Portugal - Joalharia do Carmo),

Esta mostra contou com a presença de artesãos de todas as produções certificadas, com demonstrações ao vivo das técnicas artesanais.

A exposição estará patente até 13 Outubro na Casa da Democracia.