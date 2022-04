Associação Chinesa e Faculdade NOVA de Lisboa assinam acordo

A China Europe Building Technology Exchange and Cooperation Association e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa realizaram nesta quarta-feira (27), a assinatura do acordo de cooperação para o programa de mestrado em inglês de Engenharia Civil sino-portuguesa.



O projeto, pioneiro entre as partes, elaborado pela Associação, em conjunto com dezenas de universidades chinesas, pretende encaminhar por ano letivo, entre 20 e 30 alunos chineses licenciados em Engenharia Civil, para ingressar no programa de mestrado de dois anos na universidade portuguesa. Durante a cerimónia de assinatura do contrato, o Professor Virgílio Machado, Diretor da Escola de Ciência e Tecnologia da NOVA declarou: "Hoje é um dia importante para a nossa universidade e para todos os envolvidos no desenvolvimento desta parceria. Quero agradecer aos professores das universidades chinesas, à associação, aos nossos professores da universidade, especialmente aos nossos colegas do departamento da engenharia civil pelo esforço que tiveram para o sucesso desta parceria", e enfatizou ter a certeza de que esta parceria vai cultivar vários talentos e trazer muitos resultados.

De acordo com o projeto, os intercâmbios serão realizados de forma estratégica e aprofundada entre os estudantes e professores, e entre universidades chinesas e portuguesas e, tem como principais objetivos neste primeiro momento, cultivar talentos inovadores e abrangentes de engenharia civil com visão internacional, qualidade profissional e compreensão da tecnologia e gestão de construção chinesa e ocidental.



No entanto, no que depender do Presidente da Associação, Ganlin Ouyang, a parceria não para por aqui: "Gostaria ainda de acrescentar que, esta cooperação no programa de mestrado em inglês em engenharia civil é apenas um começo, também estamos abertos para receber estudantes da universidade NOVA de Lisboa para os nossos programas de pós-graduação na China. Ao mesmo tempo, trabalharemos para que a nossa cooperação não se limite à engenharia civil, devendo ser progressivamente alargada a outros cursos da Universidade Nova de Lisboa." O Presidente disse ainda acreditar que, através desta cooperação e divulgação, no futuro, pode-se ter muito mais estudantes chineses a escolher estudar em Portugal.