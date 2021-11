Associações mostram cartão vermelho ao cancro da próstata

No âmbito do Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata, a Associação Portuguesa de Doentes da Próstata (APDPróstata) realiza no dia 17 de novembro, entre as 9h00 e as 20h00, na estação do Metro do Cais do Sodré, em Lisboa, uma ação de sensibilização sob o mote "Mostre um cartão vermelho ao cancro da próstata". Esta iniciativa conta com o apoio da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), da Associação Portuguesa de Urologia (APU), da Sociedade Portuguesa de Oncologia (SPO) e da Astellas Farma.

Em Portugal, só em 2020, foram diagnosticados cerca de 7.000 novos casos[1] desta doença oncológica. Visando alertar a população, em especial os homens com mais de 45 anos, para a segunda principal causa de morte por cancro em homens acima dos 50 anos de idade[2], a APDP, em parceria com a APAF, APU, SPO e Astellas, vão promover uma ação que pretende "pôr o cancro da próstata fora de jogo". Para isso, no dia em que se assinala o combate ao cancro da próstata, vários promotores vestidos de árbitros vão estar na estação de metro Cais do Sodré a distribuir cartões vermelhos com informação sobre a patologia que é mais letal para os homens do que o cancro da mama para as mulheres[3].

De acordo com Joaquim Domingos, presidente da APDPróstata, "esta é uma iniciativa com uma finalidade de sensibilização de extrema importância, sobretudo para os homens a partir dos 45 anos, pois o cancro da próstata é o tipo de cancro mais frequente em homens com mais de 50 anos e, numa fase inicial, pode ser silenciosa".

Por sua vez, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, refere que "foi com grande satisfação que nos juntámos à APDPróstata numa ação de consciencialização ligada à saúde masculina. Consideramos que o conceito, relacionado com a atividade dos árbitros de futebol, passa a mensagem de uma forma simples e direta, pelo que esperamos alertar muitos homens para a importância de vigiar a sua saúde".

A ação insere-se na campanha "Homens Bem Informados", lançada este verão pela Astellas Farma, com o apoio da APDPróstata e da APU, tendo como objetivo promover um maior conhecimento e esclarecimento sobre o cancro da próstata mediante a disponibilização de conteúdo informativo nomeadamente a página de Facebook "Homens Bem Informados".

O cancro da próstata consiste num tumor maligno que acontece quando algumas das células da próstata se reproduzem muito mais rápido do que o normal. Se não for tratado, as células deste cancro podem disseminar-se e invadir partes distantes do corpo, particularmente os ossos, produzindo tumores secundários. Esta é uma doença silenciosa, visto que nos estadios iniciais pode desenvolver-se sem apresentar sintomas.[4]

