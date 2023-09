ASUS reforça compromisso para um futuro mais sustentável

A ASUS reafirma o seu compromisso na construção de um futuro mais ecológico para todos através da introdução de práticas amigas do ambiente em todos os aspetos da sua atividade. A marca tecnológica acredita que os fabricantes de portáteis têm uma responsabilidade maior do que apenas gerar lucros e reforça que estes devem ser agentes de mudança, quer seja na forma como constroem os seus equipamentos, quer no modo como as suas instalações são construídas e geridas.

Para isso, estabeleceu objetivos ambiciosos para 2025 que assentam em quatro pilares: ação climática, economia circular, fabrico responsável e criação de valor.

Enquanto caminha para atingir estas metas, a empresa trabalha diariamente para reduzir a sua pegada ecológica e já alcançou marcos importantes: a utilização de mais de 1.500 toneladas de plásticos reciclados pós-consumo (PCR) em produtos desde 2017; o uso de mais de 20.000 toneladas de papel reciclado em produtos durante 2022; a expansão dos serviços de reciclagem, com um alcance global de 75%, resultando na reciclagem de mais de 40.000 toneladas de resíduos eletrónicos desde 2019; e a doação de mais de 20.000 computadores a mais de 1.800 organizações sem fins lucrativos desde 2008.

Objetivos de sustentabilidade para 2025





No que diz respeito à ação climática, até 2035, a líder tecnológica tem como objetivo utilizar energia 100% renovável em todas as suas instalações distribuídas pelo mundo, começando pela sede em Taipei. Além disso, compromete-se a superar em pelo menos 30% os padrões internacionais de eficiência energética nos equipamentos produzidos anualmente e reduzir também em 30% a intensidade de carbono dos seus principais fornecedores. Relativamente à economia circular, está focada em usar materiais ecológicos em todos os seus produtos e embalagens até 2025. Adicionalmente, pretende implementar um design modular para reduzir o desperdício e reciclar pelo menos 20% dos seus produtos a nível global.

De forma a garantirem um fabrico responsável, a ASUS mantém padrões rigorosos na escolha dos fornecedores e exige que completem auditorias de terceiros da Responsible Business Alliance. Procura também fazer uma aquisição responsável dos minerais necessários e assegurar o reforço da segurança da informação em toda a cadeia de fornecimento.

Até 2025, a ASUS está comprometida em contribuir para a transformação digital e inovação global e pretende aumentar a sua criação de valor sustentável a 100%.

Sustentar um futuro incrível com o Zenbook S 13 OLED





O Zenbook S 13 OLED é o portátil mais ecológico de sempre da ASUS, oferecendo a mesma qualidade utilizando materiais sustentáveis. A sua estrutura contém metais e plásticos reciclados, um novo e elegante acabamento em alumínio cerâmico de plasma ecológico na nova cor Basalt Gray, componentes eletrónicos sem halogéneo e embalagens com certificação FSC™ Mix, que irão ajudar a reduzir a pegada de carbono.

O portátil superfino e superleve está certificado com os rótulos ecológicos mais importantes do mundo, o EPEAT® Gold, que dá a garantia de um impacto ambiental e social positivo ao longo de todo o ciclo de vida e o ENERGY STAR®, certificado de eficiência energética, que assegura que o Zenbook S 13 OLED evita as emissões de gases com efeito de estufa.

Se os materiais deste Zenbook são mais amigos do ambiente, o seu processo de construção não fica atrás. Para criar uma tampa em alumínio cerâmico de plasma exclusiva, foi utilizado um processo de fabrico especial que consiste no uso de água pura e eletricidade, eliminando assim a necessidade de compostos orgânicos, ácidos fortes ou metais pesados. E para assegurar uma longa vida útil e evitar o desperdício a longo prazo, este equipamento foi submetido a rigorosos testes de durabilidade, de acordo com a norma militar MIL-STD-810H dos EUA.

A embalagem deste portátil é feita com material reciclado e é 100% reciclável e na impressão é utilizada tinta de soja, prática que a ASUS segue desde 2007 em todas as suas embalagens de portáteis. A caixa do Zenbook S 13 OLED é construída como se fosse um origami, uma vez que não utiliza cola nem quaisquer plásticos, incluindo a pega que é feita de cartão. Todos os materiais que protegem tanto o portátil como os acessórios no interior da caixa são plant-based.