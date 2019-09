O ator Manuel Marques, que partilha a paixão pelo Lego desde miúdo, irá marcar presença com construções StarWars no Caldas Fan Event – for Lego Lovers.





A inauguração oficial do evento está marcada para as 15h00 do dia 21 de setembro e conta com a presença do ator, autarcas e representantes de entidades locais e nacionais. Para assinalar a abertura oficial do evento os construtores Lego farão uma visita guiada à exposição, onde não faltará muita animação e diversas surpresas.





Recorde-se que a iniciativa vai ter lugar na Expoeste, Caldas da Rainha, de 21 a 29 de setembro, e é considerada a maior exposição de construções LEGO® da Península Ibérica. Ao todo, cerca de 8 mil metros quadrados com displays diversos irão preencher o imaginário dos visitantes.





À semelhança da edição anterior, em 2015, a organização espera receber cerca de 30 mil visitantes e garante ter ainda muitas surpresas na manga.





Ao todo mais de três dezenas de construtores estão a trabalhar afincadamente para preparar os seus displays e trazer novidades para o recinto.





O evento decorrerá entre as 10h00 e as 22h00 e no último dia, domingo, encerrará às 18h00.





Durante a semana, todos os alunos das escolas e utentes das mais diversas instituições locais e não só, são convidados a participar do evento, através da visita à exposição, workshops e atividades infantis dinamizadas no recinto. Para as visitas escolares e institucionais, previamente agendadas, o custo de entrada será de 1 euro, com acesso a todos os equipamentos (insufláveis, videojogos, entre outros). As crianças até aos 4 anos não pagam bilhete, dos 5 aos 11 anos pagam 2 euros e os maiores de 12 anos terão que adquirir bilhete por 3 euros. Existe ainda a opção do bilhete família, com um custo de 8 euros, válido para pais e filhos até aos 18 anos.





Quem não quiser deixar para os dias do evento a aquisição dos bilhetes no local, já o poderá fazer na internet. Os bilhetes já estão à venda na ticketline e nas plataformas parceiras.