Cancro oral: a prevenção é a melhor solução.

Na saúde oral a prevenção é a melhor solução e o cancro oral não é exceção. Empenhada em zelar pela saúde oral dos portugueses e protegê-los deste que é o sexto tipo de cancro mais comum em todo o mundo, a Malo Clinic vai, ao longo de todo o mês de novembro, promover a nível nacional uma campanha de rastreios gratuitos de cancro oral, colocando a sua equipa de profissionais à disposição de quem queira visitar para esse efeito uma das suas 13 clínicas espalhadas pelo país.





Portugal é o segundo país da Europa com maior taxa de incidência em termos de cancro oral. Este afeta sobretudo pessoas a partir dos 40 anos, fumadores, consumidores habituais de bebidas alcoólicas e com historial de doenças na boca.





Um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Quando diagnosticado atempadamente, a sua percentagem de sobrevivência ao fim de 5 anos sobe para perto dos 90%! O médico dentista, pelo contacto regular com os seus pacientes, encontra-se numa posição privilegiada para contribuir para a prevenção deste tipo de tumores.









Os interessados em realizar este rastreio gratuito numa das 13 unidades da Malo Clinic espalhadas pelo país – Porto, Gaia, Aveiro, Coimbra, Leiria, Cascais, Lisboa, Lisboa El Corte Inglés, Almada, Évora, Portimão, Faro e Funchal - terão apenas de visitar o site www.maloclinics.com e preencher com os respetivos dados um formulário criado para o efeito.

Sobre a Malo Clinic





Criar e recriar sorrisos é uma arte que a Malo Clinic abraça há quase 25 anos. Grupo dentário 100% português, está presente em 4 Continentes, 10 Países e 25 Cidades, tendo em Portugal uma rede de 13 clínicas dentárias distribuídas pelo país.





Referência mundial no campo da medicina dentária, conta com uma equipa de excelência, reconhecida internacionalmente pelo seu know-how e pela sua experiência. Uma equipa multidisciplinar, altamente qualificada, cujo conhecimento permite a resolução de todos os casos, incluindo os mais complexos. Na Malo Clinic cada paciente recebe um acompanhamento personalizado, por forma a superar todas as expetativas, realizar sonhos e mudar vidas, criando felicidade.





Sem nunca esquecer valores como a generosidade e a solidariedade social, a Malo Clinic aposta também fortemente na área da investigação e desenvolvimento e na formação contínua, bem como na área laboratorial, o que lhe permite ter à disposição as mais inovadoras técnicas, materiais e equipamentos, contribuindo ainda desta forma para a partilha de conhecimento no mundo da medicina dentária.





Mais-valias com as quais reforça a confiança nela depositada. Uma confiança a partir da qual nasceram e continuam a nascer sorrisos saudáveis, que melhoram a autoestima e abrem portas pelo mundo fora.

Confiar na Malo Clinic é confiar na força do seu sorriso...nada é impossível.