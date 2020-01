Carnaval de Estarreja 2020 está a chegar

É oficial. O Carnaval de Estarreja 2020 arrancou no passado sábado, dia 18, com o Carnaval da Fantasia e só termina no dia 25 de fevereiro. Esta quinta-feira, o Município de Estarreja e a Associação do Carnaval de Estarreja anunciaram a programação da edição de 2020 do entrudo estarrejense.





O Carnaval de Estarreja apresenta-se hoje mais estruturado, melhor organizado e com um espetáculo único, fruto do programa de reposicionamento e qualificação do evento iniciado em 2016, culminando na inauguração de um novo palco no Parque Municipal do Antuã, em 2018, o que trouxe significativas mudanças ao nível das condições de acolhimento de públicos, de visualização do espetáculo e de experiência para visitantes. Diamantino Sabina, Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, salientou que "o Carnaval estarrejense é uma marca do concelho e um produto de extrema qualidade representando este ano um investimento municipal no valor de 375 mil euros".





Os bilhetes para o Carnaval Infantil, o Desfile Noturno das Escolas de Samba e os dois Grandes Corsos podem ser comprados online através da plataforma da BOL. Para Isabel Simões Pinto, vereadora da Cultura, "este é mais um passo na qualificação do nosso Carnaval. A partir de hoje, todos os visitantes podem adquirir os bilhetes, confortavelmente, através da plataforma online."





"Temos 5 mil lugares sentados e 6 mil lugares de pé para que os visitantes tenham uma experiência única a quem vem assistir aos desfiles", realça a vereadora. Durante a apresentação do programa, Isabel Simões Pinto salientou tantas outras comodidades para quem chega. É exemplo disso a disponibilização de parques de estacionamento na periferia do recinto com transfer e, ainda, a longa parceria com os Comboios de Portugal (CP).





Foi ainda inaugurada a Lojinha do Carnaval, situada na Rua Dr. Souto Alves ao lado do Tomázia Bar, onde também é possível adquirir os ingressos e ainda o merchandising oficial do Carnaval de Estarreja.





O Carnaval começa já em janeiro com o Carnaval da Fantasia





Mostrar, visitar, experimentar e construir os bastidores do Carnaval é o mote para a vertente educativa da programação carnavalesca em Estarreja e que conta com a participação e a colaboração da comunidade.





A primeira atividade é a oficina "Samba no Pé", no dia 18 de janeiro, sábado, no Complexo de Desporto e Lazer. Todos são desafiados a aprender a sambar, independentemente da idade e se tem jeito para dançar. Para miúdos e graúdos, nos dias 25 de janeiro e 1 de fevereiro, no Ciclo Criativo, há o workshop "Samba Fitness", dirigido pelas cinco escolas de samba, que convida os foliões a praticarem atividade física de uma forma bem ritmada. Já para os que a imaginação não tem limites, há uma oficina de "Construção de Máscaras", dias 8 e 15 de fevereiro, na Biblioteca Municipal e no Multiusos, respetivamente. A "Fábrica da Fantasia" volta a receber os mais curiosos, nos dias 8 e 9 de fevereiro, para revelar o trabalho desenvolvido pelos grupos de folia e pelas escolas de samba. E para os mais esquecidos, nos dias 16, 21, 23 e 25 de fevereiro, o "Camarim da Fantasia" proporciona momentos de autêntica transformação.





Sítio do Carnaval: o lugar da magia, da alegria, da cor, do ritmo, da música





Nesta edição abrimos o "Sítio do Carnaval" muito apaixonados. Marcado para o dia 14 de fevereiro, e até dia 25, o brilho e a exuberância espalham-se por diversos pontos da cidade. É tempo de alegria e a grande festa conta com inúmeras atividades divididas entre a Avenida do Carnaval, o Multiusos – Espaço Folia, a Tenda dos Concertos e o Camarim da Folia.

Os Grupos de Folia são os anfitriões da abertura (14 de fevereiro) e prometem uma animação sem par com a "Cupido´s Party". Pela noite dentro há ainda atuações de DJ e uma festa temática dedicada aos anos 50, 60 e 70 e ao amor.





Lançamos os confettis e as serpentinas para inaugurar a "avenida" do Parque Municipal de Antuã com o desfile infantil (16 fevereiro). Mais de 1650 mini foliões de 15 grupos organizados por associações, IPSS e escolas garantem um espetáculo onde reinará a criatividade e a originalidade.





Na noite do dia 19 de fevereiro, quarta-feira, as ruas de Estarreja estarão ao rubro com as Marchas Luminosas, uma das manifestações populares mais enraizadas dos festejos. E começam com a tradicional chegada do Rei Tiago Nóbrega e a Rainha Yvette Valente à Estação da CP. Neste desfile "mais trapalhão" estão todos convidados a participar e a brincar ao Carnaval acompanhados por um Trio Elétrico com Nel Monteiro. É um dos cantores mais querido pelo público português, e, durante conferência de imprensa que se realizou no Cine-Teatro de Estarreja, comunicou que vai compor um tema original dedicado ao entrudo estarrejense.





Na sessão de ontem, Rui Pité, mais conhecido por RIOT - músico, produtor, DJ e um dos fundadores dos Buraka Som Sistema, que atuará na noite de 22 de fevereiro, apresentou a sua remistura do hino do Carnaval "Sorria", com letra de Luca Argel e arranjos de Reinaldo Costa e Tomás Marques e interpretada por Tiago Nacarato e pela Orquestra Bamba Social. Neste mesmo dia, Beatriz Gosta sobe ao palco com o seu mais recente projeto "Quem Acredita Vai".





A segunda-feira de carnaval, dia 24 de fevereiro, garante ser a noite mais longa e com muita alegria à mistura. Bombos, gigantones, gaitas de foles e Trio Elétrico "Axé Brasil" animarão as ruas e aquecendo o ambiente para o "I Love Baile Funk", dos mesmos produtores do "Revenge of the 90´s", onde se vai dançar ao som do melhor funk e samba brasileiros.

O ponto alto do entrudo estarrejense chega com o Grande Corso Carnavalesco de domingo (23 de fevereiro) e que se repete na terça-feira seguinte. Os 7 Grupos de Folia (Apeados) e as 5 escolas de Samba, que trabalham durante meses para se apresentarem nos corsos, saem à rua para mostrar o trabalho árduo de meses a fio. Mais de 1000 figurantes pisam a "Avenida do Carnaval", para apresentarem os seus enredos, figurinos, coreografias, melodias e carros alegóricos, perante uma calorosa plateia de foliões.





Há muito mais para descobrir e viver num dos melhores e mais antigos cortejos carnavalescos do país...