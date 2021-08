Concertos, festival aéreo e muita animação em São Jacinto

O festival apresenta-se formato especial, adaptando-se às limitações impostas pelo Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19. Mantêm-se, no entanto, as principais caraterísticas do evento, aliando cultura, natureza e desporto, em mais um contributo da autarquia, na diferenciação dos festivais de verão nacionais, proporcionando um conjunto variado de atividades gratuitas nesta localidade situada entre a Ria e o Mar.





No arranque do evento (sexta, 20/08), o destaque vai para o primeiro de três concertos que decorrerão no Palco Dunas, localizado no Campo do Complexo Desportivo de São Jacinto, com o artista brasileiro Kevin O Chris, pelas 21h30. No final da noite, pelas 23h15, teremos o primeiro de dois espetáculos do "Dunas Summer Bay - Multimedia Daft Punk Tribute" (sexta e sábado), onde será realizado um espetáculo multimédia de tributo aos Daft Punk, com participação de flyboards, cinco tron dance, um laser show, sincronizados com um espetáculo piromusical, na zona da frente-ria e Avenida Marginal. Os Daft Punk foram um duo francês de música eletrónica formado em 1993, em Paris, por Guy-Manuel de Homem-Christo (bisneto do aveirense Homem Christo) e Thomas Bangalter.





Antes, pelas 18h30, no Palco Ondas, realiza-se um Sunset "Ondulado", que se repetirá nos três dias do evento. Ao longo de todo o dia será possível experimentar várias atividades desportivas e relacionadas com a bicicleta, que aliadas a ações de sensibilização ambiental irão permitir a todos os participantes desfrutar do território de São Jacinto, com especial destaque para a Avenida Marginal, que se encontrará fechada ao trânsito durante o fim de semana.





Destaque para os habituais batismos de canoagem e de SUP, numa aposta continuada de promoção das atividades náuticas no âmbito do trabalho desenvolvido pela Estação Náutica de Aveiro, bem como a realização de várias atividades de educação ambiental na praia e na Reserva Natural de São Jacinto.





No sábado, acontece mais uma edição de um dos principais sucessos do Festival, o PRIO Air Show, pelas 15 horas. Numa parceria entre a CMA e a empresa PRIO, São Jacinto será uma vez mais, palco da adrenalina dos voos acrobáticos de várias aeronaves, num evento que junta diversas companhias aéreas portuguesas. A PRIO participará nesta tarde de adrenalina com o seu avião, aos comandos do Comandante Luís Garção. O "PRIO Air Show" vai concentrar na tarde de sábado muitas atenções, garantindo um equilíbrio entre as atrações no ar e em terra, com diversas atividades que complementarão o espetáculo aéreo. Às 21.30 horas será a vez do TAY animar o Palco Dunas e, às 23.15 horas, o último espetáculo do Dunas Summer Bay.





No domingo, o destaque vai para o atelier de papagaios de papel na praia, que dará um colorido diferente ao areal, local onde decorrerá uma aula de zumba, pelas 15.30 horas, e o Sunset Ondulado, pelas 16.30 horas.





Os céus e a pista de aviação de São Jacinto serão novamente palco de um grande momento, com a concentração de cerca de 50 aeronaves, na sua maioria ultraleves, sendo possível a sua visita dentro do Regimento de Infantaria Nº10, entre as 14 e as 17 horas. O Festival Dunas de São Jacinto 2021 culmina com o concerto de João Pedro Pais, pelas 18.30 horas, no Palco Dunas.