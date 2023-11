Conheça o Grande Júri e os 9 projetos finalistas do prémio de inovação da Altice Portugal

Os nove projetos selecionados, entre centenas de candidatos, da 7ª edição do Altice International Inovation Award (AIIA) já são conhecidos.

Karion Therapeutics, Tympulse Medical e expressPIK, na categoria Startup; BreastScreening-AI, Methods for Improving Generalizability and Robustness of Medical Imaging AI Models e Charging the future os Evs through the wheel, na categoria Academia; e, Zoomguide, Mobiis e Lumen, na categoria "Inclui by Fundação Altice" são os finalistas que irão apresentar os seus projetos, numa cerimónia que se realiza a 21 de novembro, no Convento do Beato.

Categoria Startup





expressPIK: Start-up que oferece diagnósticos para tratamentos personalizados do cancro da mama.

Categoria Academia





BreastScreening-AI: Plataforma pioneira concebida para revolucionar o diagnóstico do cancro da mama utilizando inteligência artificial avançada.

Categoria "Inclui by Fundação Altice"





Lumen: Solução de mobilidade avançada que permite a condução autónoma para pessoas com deficiência visual.

Na última etapa do Prémio, os nove finalistas a concurso vão defender os seus projetos perante o Grande Júri que volta a contar com grandes nomes do setor das comunicações e do ecossistema do empreendedorismo e da inovação:





Ana Figueiredo, CEO, Altice Portugal (Presidente do Júri)

Alcino Lavrador, Consultor de Tecnologia e Inovação

Anabela Pedroso, Ex-Secretária de Estado da Justiça

Diogo Araújo, Diretor, Agência Nacional de Inovação

Gil Azevedo, Diretor Executivo, Startup Lisboa

Luís Santana, CEO, Cofina Media

Miguel Castro Neto, Diretor, NOVA IMS, Universidade Nova de Lisboa

Pedro Santa Clara, Diretor, TUMO-Coimbra e Escola 42

Teresa Salema, Fundação Altice

Paulo Firmeza, Diretor-Geral da Altice Labs

Será no dia 21 de novembro que o AIIA volta a distinguir, a promover e a apoiar o talento tecnológico, reforçando o papel da Altice enquanto grupo inovador. Dos nove projetos finalistas, marcados pela diversidade e inovação dos temas, apenas um irá garantir o primeiro lugar em cada uma das três categorias a concurso: Academia, Startups e "Inclui by Fundação Altice".





Também neste dia serão conhecidas as Startups a serem apoiados pela Startup Lisboa e o vencedor da distinção Born from Knowledge (BfK) da Agência Nacional de Inovação (ANI).