CTT e CINE-CARAVANA juntos levam a cultura e o cinema português de norte a sul do país

Os CTT – Correios de Portugal e a CINE-CARAVANA vão levar a Cultura e o cinema português a todo o País através de uma estrutura móvel que chega com cinema português às praças e jardins de 27 cidades, de norte a sul, passando por todos os distritos.

No atual contexto pandémico que impossibilita grandes concentrações de público, esta é uma alternativa de dinamização cultural, reforçando a proximidade às populações e contando com o envolvimento de 27 Municípios.

Com ideia e organização da PIXELADEPTO e GOODSTAFF, a iniciativa conta com os CTT como o parceiro ideal para entregar cultura de norte a sul do país. A associação dos CTT a este projeto, surge naturalmente, devido à proximidade das populações, ao importante papel na ligação entre pessoas, empresas e território, reforçando a coesão territorial.

A CINE-CARAVANA arranca a 28 de julho, em Braga, e vai percorrer o país durante dois meses, até 15 de setembro, passando por 27 cidades, nos 18 distritos do país.

A CINE-CARAVANA é uma sala de cinema móvel, que transporta um ecrã insuflável de 5 metros, projetor, sistema de som, que se instala e desinstala em trinta minutos em qualquer praça sem interferir com a organização dos espaços ou com o património. O objetivo é a criação de plateias pop up (entre 50 e 200 pessoas sentadas), marcantes e celebrativas visualmente, mas que garantam a segurança, ainda necessária nos dias de hoje, de um evento itinerante.

A CINE-CARAVANA facilmente identificável com a imagem CTT - O Cinema faz-se à estrada! vai percorrer o País anunciando a chegada da noite de cinema a cada cidade e ficará estacionada nos espaços onde se fará cada projeção. Beatriz Costa e Vasco Santana fazem parte do universo cinematográfico visual que identifica também o ecrã personalizado com a imagem dos CTT e brindes da marca serão distribuídos em cada cidade.

A CINE-CARAVANA e os CTT garantem o cumprimento de todas as regras de combate à pandemia de Covid-19 definidas pelas autoridades competentes.