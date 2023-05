O Dia Internacional do Bombeiro celebra-se anualmente, no dia 4 de maio, por assinalar o dia de São Floriano, o Santo padroeiro dos Bombeiros. A data foi estabelecida em 1999 em homenagem aos cinco Bombeiros australianos que perderam a vida no combate aos incêndios naquele país. Desde então, este dia tornou-se uma efeméride de tributo a todos os Bombeiros do mundo falecidos no cumprimento da missão de socorro.

O símbolo do Dia Internacional do Bombeiro é representado por uma fita azul e vermelha, em que o vermelho simboliza o fogo e, o azul, a água. Estas duas cores são reconhecidas mundialmente como representações de serviços de emergência.

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP), as duas principais estruturas representativas dos Bombeiros Sapadores, Profissionais das Associações Humanitárias, Equipas de Intervenção Permanente, Força Especial da Proteção Civil, Operadores de Telecomunicações de Emergência da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e dos Corpos de Bombeiros, Bombeiros Privativos e Sapadores Bombeiros Florestais em Portugal, reivindicam, ano após ano, junto do Governo, por melhores condições salariais e laborais, entre as quais, a revisão do Estatuto Profissional e de um regime de aposentação, a atualização e correção da tabela salarial e a atribuição de um subsídio de risco, equiparado às restantes forças de segurança.

ANBP/SNBP defendem, igualmente, a necessidade do reconhecimento da carreira de Bombeiro como uma profissão de desgaste rápido e de Alto Risco, bem como a revisão do modelo de formação.