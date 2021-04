Emigrantes portugueses podem ter montantes perdidos na Suíça

A desinformação relativa ao 2º Pilar, na Suíça, tem levado a que muitos emigrantes percam o rasto a dinheiro que lhes pertencem.





Esta situação tem sofrido uma evolução consistente de ano para ano e, neste momento, existem milhares de milhões de francos suíços esquecidos em caixas de pensão relativas ao 2º Pilar.





O regime de pensões na Suíça é um dos sistemas de segurança social mais complexos da Europa, funcionando através de um sistema composto por três pilares chamado "Sistema de Previdência".





O 1º Pilar diz respeito a um desconto normal, como acontece em Portugal. É automático e realizado durante toda a carreira profissional do trabalhador. No entanto, o 2º pilar tem um sistema diferenciado na questão dos descontos realizados por cada empregador.





A partir do momento que um trabalhador muda de emprego ou fica desempregado, é da responsabilidade do mesmo assegurar a transferência e acompanhamento dos seus descontos por parte da caixa de pensão de cada empregador, durante todos os anos em que trabalhou e contribuiu para o 2º pilar na Suíça.





Caso contrário, alguns descontos acabam por ficar perdidos de vista. A ausência destas transferências resulta que, quando regressa ao seu país de origem ou se encontra na idade da reforma, o trabalhador poderá ainda ter direito a montantes do 2º Pilar, sem o saber. Desta forma, o trabalhador pensa que, quando retirou todo o seu capital, estaria contabilizada a totalidade dos descontos feitos por parte de todos os empregadores durante todos anos em que trabalhou na Suiça.





SPNow quer ajudar emigrantes portugueses a reclamar o dinheiro que lhes pertence





Para fazer face a este problema, a SPNow (Swiss Pension Now) foi criada, com o objetivo de facilitar e agilizar todo o processo de pesquisa de potenciais montantes de reforma de segundo pilar esquecidos e não reclamados.





A empresa, criada em Portugal, pretende ajudar todos os emigrantes, ex-emigrantes e herdeios de imigrantes, a verificar se têm montantes referentes ao 2º Pilar para receber.





"Este problema é real e com tendência a aumentar. Uma pessoa pode ter regressado ao seu país de origem, depois de recolher o capital do 2º Pilar que é seu por direito. No entanto, basta não ter realizado a transferência dos descontos entre dois dos seus empregadores, durante a sua vida ativa, para que já exista dinheiro que tenha ficado perdido nas caixas de pensão", começa por dizer Armando Braga, representante da SPNow em Portugal.