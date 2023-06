Festival Pão de Portugal celebra a 10ª edição

O Município de Albergaria-a-Velha, já apelidado como a capital do pão de Portugal, recebe de 2 a 4 de junho, a 10.ª edição deste festival, que contará com diversos produtores de pão de todo o país, num total de cerca de 70 variedades. Queijos, enchidos, compotas e uma série de produtos complementares também não faltarão. Será ainda possível experimentar alternativas mais saudáveis, nomeadamente pão produzido com recurso a fermentos naturais e pão artesanal de fermentação lenta.

Este ano, serão instalados dois fornos a lenha, que permitirão aos produtores cozer o pão de forma tradicional, com o recurso a técnicas de confeção mais rústicas, o que confere ao pão um sabor mais artesanal. Estes dois fornos serão ainda utilizados para uma ação solidária levada a cabo pela autarquia, ou seja, durante os três dias do festival será confecionado e distribuído pão pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Albergaria-a-Velha.

Como é habitual, o recinto estará dividido em cinco espaços distintos – expositores de pão e produtos complementares; restauração; padaria; showcooking e zona de espetáculos. Os visitantes podem participar em cinco showcookings gratuitos, dinamizados pelos chefs Marco Gomes, Cristina Manso Preto e Emídio Concha de Almeida, e cinco workshops de pão. Nestes, destaca-se a presença do Clube Richemont Portugal, o maior grupo internacional de panificação e confeitaria, e Les Ambassadeurs du Pain, uma associação sediada em França que visa defender e promover a confeção tradicional do pão e os seus valores nutricionais e gastronómicos.

Ao longo dos três dias, haverá vários momentos artísticos, da música à dança, protagonizados por grupos locais, mas não só. Na noite de sexta, pelas 22h00, o palco do Festival Pão de Portugal recebe Nena, cuja voz doce e melodias românticas, acompanhadas à guitarra, são já um caso sério de sucesso nas rádios nacionais. Na vertente cultural destaca-se, ainda, a exposição de pintura "Como um pássaro que entra pela janela aberta", de Elizabeth Leite, patente na Biblioteca Municipal. O público infantil pode contar com leituras encenadas, showcookings e oficinas próprias.

O rico património molinológico de Albergaria-a-Velha não poderia ser esquecido e, durante o Festival, este poderá ser descoberto de três formas diferentes. No sábado, haverá visitas guiadas a vários núcleos espalhados pelo Concelho e o passeio Rota dos Moinhos em Land Rover. Na manhã de domingo, e como já é tradição, o Trail Rota dos Moinhos vai pôr centenas de pessoas a caminhar e a correr por trilhos que valorizam a antiga tradição de moer o cereal.