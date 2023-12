G-Shock e Esquadra 751 juntam-se para lançamento exclusivo de relógios

Para assinalar os 45 anos de uma das mais prestigiadas unidades da Força Aérea Portuguesa, a G-SHOCK junta-se à Esquadra 751 para o lançamento de dois modelos exclusivos e de edição limitada: o GG-B100SQN751-1AER e o MTG-B3000SQN751-1AER.

São 45 anos de história e mais de 5000 vidas salvas pela Esquadra 751. Foram milhares de missões realizadas em condições extremas, levando sempre os militares ao limite das suas capacidades. E é com esta exigência que, mais uma vez, a Esquadra 751 une forças com a G-SHOCK para materializar este marco de vida, através da criação de dois relógios de edição limitada, inseridos em packs comemorativos, com apenas 45 unidades disponíveis de cada.

O pack GG-B100SQN751-1AER apresenta um relógio com uma caixa robusta, bracelete em carbono reforçado, com a frase "SQN751 SINCE 1978", gravada a amarelo. Este relógio é resistente à água até 200m e está equipado com um sensor que mede a direção, a pressão atmosférica, a altitude e a temperatura e que fornece informações essenciais para as missões mais críticas. Pode ser adquirido por 449,00€.

Já o pack comemorativo do MTG-B3000SQN751-1AER inclui o relógio MTG-B300D em metal com caixa sólida e resistente e uma bracelete extra MTG-B3000B preta em resina, com a frase "SQN751 SINCE 1978", gravada a amarelo. Este modelo está equipado com a tecnologia de ponta da G-SHOCK, e possui funções como carregamento solar, resistência à água em grandes profundidades e Bluetooth. Está disponível por 1 249,00€.

Ambos os packs contam com um patch comemorativo dos 45 anos e todos os elementos vêm acondicionados numa caixa de madeira especial, com a gravação da insígnia da Esquadra 751 e o logo G-SHOCK no seu interior.

Para Hugo Silva, diretor de Marketing da Casio Portugal, o lançamento destes dois modelos "vem firmar o orgulho que temos nesta unidade, que todos os dias se põe à prova para salvar a vida dos outros. Estes 45 anos são um exemplo de coragem, dedicação e de serviço exemplar prestado por esta unidade e é uma honra para nós fazer parte desta história e poder assinalar este marco com dois relógios resistentes e preparados para qualquer missão, sendo também símbolos de resistência e excelência, tal como a Esquadra 751", afirma,

Nos próximos anos, o plano da Esquadra 751 é "continuar o trabalho árduo de forma a estarmos capacitados para cumprir a missão. Prontos para descolar "on time", com a G-SHOCK a bordo, e partilhando a mesma resiliência para ultrapassar as adversidades do ambiente externo, sempre sob o lema, "Para Que Outros Vivam!", como indica o Major Daniel Filipe Ferreira Da Silva, comandante da Esquadra.