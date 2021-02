Galp, Microsoft e Flow lançam hackathon com desafios para a mobilidade elétrica

A Galp, a GoWithFlow e a Microsoft lançaram um desafio a estudantes, investigadores, jovens profissionais e empreendedores de todo o mundo para desenvolverem aplicações em quatro áreas-chave para o desenvolvimento da mobilidade elétrica, no âmbito do Building the Future, o encontro tecnológico promovido pela empresa de software norte-americana.

Este Hackathon convoca equipas de entre três e cinco participantes a apresentarem soluções inovadoras nas áreas da utilização das baterias dos automóveis elétricos como suporte à rede elétrica (V2G) ou às redes domésticas (V2H) em períodos de pico de consumo; aplicações que permitam oferecer serviços adicionais aos utilizadores de carros elétricos mediante a partilha de informação sobre a utilização que fazem dos mesmos; desenvolvimento de infraestruturas de mobilidade partilhada; serviços ou aplicações suportadas em tecnologia blockchain .

Para além destas quatro categorias específicas, o desafio abrange ainda uma área adicional em que a imaginação é o limite. A descrição é simples: toda e qualquer aplicação disruptiva na área da mobilidade elétrica com potencial para a criação de valor.

Os projetos deverão ser desenvolvidos através na plataforma Taikai – em que os utilizadores se devem registar individualmente – e com recurso ao software Microsoft Azure, do qual serão disponibilizadas licenças de utilização, bem como todas as ferramentas necessárias.

As 10 melhores ideias terão acesso a uma fase final de desenvolvimento dos projetos, com a duração de uma semana, no final da qual cada equipa fará o seu pitch ao júri, num evento final. O prémio monetário para a equipa vencedora será de €3.000.

A GoWithFlow é a participada da Galp especializada em soluções de gestão de mobilidade partilhada, incluindo o desenvolvimento e operação das infraestruturas de carregamento elétrico para a gestão de frotas empresariais ou sistemas integrados de mobilidade urbana.